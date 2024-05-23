Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep merkezli 5 ilde 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti adreslere baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda ziynet eşyası ve suç geliri para ele geçirildi.



Düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişi, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.