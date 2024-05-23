İzmir'de organize suç örgütü çökertildi: 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-48' operasyonunda elebaşılığını cezaevinde bulunan 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

İzmir'de organize suç örgütü çökertildi: 9 şüpheli yakalandı
Foto: Arşiv

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'de düzenlenen "Mahzen-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı ve halen cezaevinde bulunan Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonda suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."

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