Bodrum'da Rus anne ile kızının çarşafa sarılı halde cesedi bulundu

İlk incelemelere göre Rus uyruklu oldukları değerlendirilen 15 yaşlarındaki çocuk ile 40 yaşlarındaki kadının cesetleri, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.