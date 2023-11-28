Bodrum'da Rus anne ile kızının çarşafa sarılı halde cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış 2 ceset bulundu. Yapılan incelemede cesetlerin Rus uyruklu anne ile kızına ait olduğu değerlendirilirken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bodrum'da Rus anne ile kızının çarşafa sarılı halde cesedi bulundu

'da İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış iki ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler bulundukları yerden alındı.

Bodrum'da Rus anne ile kızının çarşafa sarılı halde cesedi bulundu - 1

İlk incelemelere göre Rus uyruklu oldukları değerlendirilen 15 yaşlarındaki çocuk ile 40 yaşlarındaki kadının cesetleri, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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