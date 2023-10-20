Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu

BODRUM’DA SEZON DEVAM EDİYOR



Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’da sezonun halen bitmediğini söyledi.



“Sarı yaz bizim için en uygun bütçeye göre seyahat edenler için güzel bir fırsat olarak değerlendirilir. Mayıs ve ekim ayı her bütçeye hitap edebileceği bir dönemdir.” diyen Dengiz, “İç pazar biraz daha zayıf bunun nedeni ise okulların açılması. Buna rağmen özellikle cuma günleri ve hafta sonları iç hat uçuşlarında yer bulunmuyor. Sezon bizim için bitmedi.” şeklinde konuştu.