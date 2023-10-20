Bodrum’da “sarı yaz” yoğunluğu

Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen Bodrum’da sıcak hava etkili oluyor.
Gündüzleri 32 dereceye çıkan hava sıcaklığıyla birlikte Bodrum’a gelen yerli yabancı turist ve vatandaşlar, Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Gümbet sahillerinde denize girerek güneşin kumun sahilin tadını çıkardı.
Sahildeki işletmeler ise vatandaşlarla doldu.
BODRUM’DA SEZON DEVAM EDİYOR
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’da sezonun halen bitmediğini söyledi.
“Sarı yaz bizim için en uygun bütçeye göre seyahat edenler için güzel bir fırsat olarak değerlendirilir. Mayıs ve ekim ayı her bütçeye hitap edebileceği bir dönemdir.” diyen Dengiz, “İç pazar biraz daha zayıf bunun nedeni ise okulların açılması. Buna rağmen özellikle cuma günleri ve hafta sonları iç hat uçuşlarında yer bulunmuyor. Sezon bizim için bitmedi.” şeklinde konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tatil
- Muğla Bodrum
- Muğla