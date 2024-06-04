Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar tam gaz sürüyor

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum 'da, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı. Bu kapsamda, yarımada genelinde inşaat yasaklarına uymayan firmalar çalışmalarını sürdürürken bazı firmaların ise özel izin alarak çalışmalarına 14 Haziran'a kadar devam ettiği belirtildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, yarımada genelinde denetimlerini sürdürürken, 436 şantiyede inceleme yaptı, 141 firmaya toplam 290 bin lira ceza kesildi.

Yasağa rağmen devam eden inşaatların turizmi etkilediğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bodrum'da turizm biterse Bodrum biter. İnşaat da olması lazım ama nasıl turizmde biz 6 ay sezon var diyorsak ve 3 ay yoğun yaşıyorsak, Bodrum destinasyonunda inşaat için de bu şekilde faaliyetlerin yürümesi lazım." dedi.

İnşaat yasağının başlangıcının 15 Mayıs olduğunun altını çizen Şahin, "Misafirlerimize ona göre dinlenmeyi taahhüt ediyoruz. İnsanlar gürültüden uzaklaşmak için buraya dinlenmeye geliyor. İnşaat faaliyetleri devam ettiğinde, gelen misafirler odasını, otellerini değiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İnşaat olduğu takdirde turizm sezonunun ay olarak uzatma şanslarının olmadığını da belirten Şahib, "İnşaat yasağına uyulmasından yanayız. Bunu sağlayacak olan valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemizdir. Özel izinle devam eden inşaatlar var. Yollarda kepçeler, kamyonlar, mikserler trafiği olumsuz etkiliyor. Bu nedenle turizm kısalıyor ve iç pazardaki tatilciler, Haziran 15'ten sonra gelmeye başlıyor." diye konuştu.

