Bodrum'da zehirlenen köpeklerden 5'i kurtarıldı

Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde 9 köpek ile 3 kedi bitkin halde bulundu.



Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi.



Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi.

7 HAYVAN ÖLDÜ

Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü. Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı.

Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Ekipler, kedi ve köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmaları sürdürüyor.