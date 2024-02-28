Bodrum'da zehirlenen köpeklerden 5'i kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ile 3 kedinin zehirlenip öldürüldü. Tedaviye alınan 5 köpeğin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bodrum'da zehirlenen köpeklerden 5'i kurtarıldı
Bodrum'da 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü

Bodrum'da 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü

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Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde 9 köpek ile 3 kedi bitkin halde bulundu.

Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi.

7 HAYVAN ÖLDÜ

Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü. Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı.

Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi. Ekipler, kedi ve köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmaları sürdürüyor.

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