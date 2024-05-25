Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili akrabası çıktı: 3 bilezik için öldürmüş

Samsun'da 2 çocuk annesi Kader Yıldırım, boğazı kesilerek öldürüldü. Talihsiz kadını öldüren şahıs, eşinin kuzeni M.I. çıktı. M.I. 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili akrabası çıktı: 3 bilezik için öldürmüş

Olay, 'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdi.

Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili akrabası çıktı: 3 bilezik için öldürmüş - 1

Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yıldırım, eşinin kolundaki bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi.

Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu M.I. (32) olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan M.I.'nın 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Polis M.I.'nın cinayet sonrası kadının kolundan aldığı 3 adet altın bileziği ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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