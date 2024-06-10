Boğmaca vakalarında artış | 3 haftada 30'u aşkın bebeğe teşhis konuldu

Diyarbakır Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda boğmaca vakalarına dikkat çekildi.



3 hafta önce 30’u aşkın boğmaca vakasının görüldüğü belirtildi.

BİR AYDA 3 BEBEK



Tabip odasının açıklamasında "Son bir ay içerisinde 32, 42 ve 65 günlük 3 bebeğin boğmaca hastalığı nedeniyle öldüğü" ileri sürüldü.



Bakteriyle bulaşan hastalığın, 5 yaşın altındaki çocuklarda ağır seyrettiği ve bulaşıcı olduğu belirtildiği açıklamada Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekiplerinin vakalarla ilgili filyasyon çalışması yapacağı bildirildi.



Bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu olan boğmacaya karşı tedbir çağrısı yapan Diyarbakır Tabip Odası, aşı karşıtlığının sonuçlarına dikkat çekti.

