Bolu Dağı geçişinde bayram tatili tedbirleri

"ASAYİŞ TRAFİK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE ALINMIŞTIR"



Bolu Valiliği'nde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, trafikte olumsuz durumların önüne geçmek için hazırlıkların başladığını söyledi.



Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Kılıç, "Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla asayiş trafik tedbirleri üst seviyede alınmıştır. Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için yapacağımız seyahatlerde siz değerli vatandaşlarımızın hız limitlerine uyması, emniyet kemerlerinin takılması hususları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet edilmesi can güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.



"KONTROL NOKTALARINI BU TATİL ARTIRACAĞIZ"



Bayram tatili boyunca bölgede 2 kat ekibin çalışacağını ifade eden Vali Kılıç, "Görevlendirilecek personeli 2 katına çıkartacağız. Kontrol noktalarını bu tatilde artıracağız. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Yaralanmasını istemiyoruz. Bundan dolayı jandarma, emniyet, bizler İçişleri Bakanlığımız, herkes bu tatil boyunca ayakta olacak. Kontrolümüz sık sık olacak. Vatandaşlarımızı bu tatil boyunca sürekli uyaracağız." diye konuştu.

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