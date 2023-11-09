Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi 30 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan sis nedeniyle, D-100 Karayolu’nun Bolu geçişinde görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis ve sağanak yağış nedeniyle, Bolu geçişinde yavaş ilerliyor.

Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi 30 metreye düştü

D-100 Karayolu’nun Dağı mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

D-100 Karayolu’nun Düzce geçişinde bulunan Bakacak, Heyelan, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oluyor.

Güzergahta yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

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