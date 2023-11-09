Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi 30 metreye düştü

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.



D-100 Karayolu’nun Düzce geçişinde bulunan Bakacak, Heyelan, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oluyor.



Güzergahta yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.



Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.