Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan karayolunun Bolu Dağı kesiminin Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu. Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahın yüksek kesimlerinde ise aralıklarla yağmur geçişleri görüldü.



Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.