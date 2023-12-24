Bolu Dağı güzergahında küreme ve tuzlama çalışması

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliği personeli Hakan Türkeş, Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirterek, "Haftanın 7 günü her türlü hava şartında çalışacak şekilde nöbetteyiz. Dün gece başlayan kar, sabaha karşı yoğunlaştı. Yağış, önce yağmur ve dolu ile başladı sonra kara döndü. Çok şükür kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolumuzu açık tuttuk, herhangi bir problem olmadı." ifadesini kullandı.