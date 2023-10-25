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Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısından fazlası tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesimde başlatılan onarım çalışmalarında ilerleme oranı yükseliyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu'nun Dağı geçişindeki onarım çalışmaları sürüyor. Tüneli dahil söz konusu kesim, Ankara yönünde, tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül'de trafiğe kapatıldı. İşte, Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmaların bitiş tarihi...

Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilirken, İstanbul yönü ise ulaşıma açık bulunuyor.

Bölgede Karayolları ekipleri, derz değişimi, viyadükler arasındaki yıpranmış beton bariyerlerin değiştirilmesi ve çelik ağların yenilenmesi ile İstanbul-Ankara yönünde tünel boyunun 80 metre uzatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca tünel içerisinde ve Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında asfalt yama çalışması yapılıyor.

Güzergahta 46 günde bitirilmesi planlanan onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Karayolları ekipleri, yolun 9 Kasım'da ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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