Bolu Dağı Tüneli’nde bakım çalışması

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.



Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yürütülecek.



Bu kapsamda 4 Ağustos'ta 00.30-07.00 saatlerinde İstanbul yönünde (3,85-6,95 kilometreler/tünel içi) önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak.