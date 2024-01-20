Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda sis nedeniyle kaza meydana geldi. İstanbul yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Hyundai marka cip, Ankara istikametine dönüş noktasından dönmek istedi.



Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Ankara istikametinde seyreden Murat 131 marka araç, dönmek isteyen cipe çarptı.



Yine aynı istikamette giden Fiat marka otomobil de kazayı fark edemeyerek kazaya karıştı.



Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif şekilde yaralanan vatandaş olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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