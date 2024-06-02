Bolu’da 18 işçi amonyak gazından etkilendi

Bolu’da bir fabrikada çalışan 18 işçi, amonyak gazından etkilendi. İşçiler, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi’ne getirildi. Merkezde gazdan arındırılan işçiler, hastanede tedavi altına alındı.

Bolu’da 18 işçi amonyak gazından etkilendi

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’da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 hastanede tedavi altına alındı.


Beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi’ne getirildi.

Merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

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