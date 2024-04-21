Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

Yurt dışına gönderilmek üzere Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı’na giden G.M.S. idaresindeki yolcu otobüsü, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden kent merkezine giriş yaptı.

CNG istasyonuna gitmek isteyen sürücü, Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Bu sırada 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı - 1

Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.

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