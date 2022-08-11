Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kucağında çocuğu olan yabancı uyruklu bir kadına, yine yabancı uyruklu bir kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Kadın, saldırıdan esnafın yardımıyla kurtulurken, şüphelinin ise tutuklandığı açıklandı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Seyrancık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Irak uyruklu S.A, sosyal medyadan tanıştığı Suriye uyruklu A.A. ile evinde buluştu.



İddiaya göre A.A, S.A'ya cinsel saldırıda bulundu.

Evde bulunan bıçakla A.A'yı boynundan yaralayan S.A. çıplak halde kucağında 2 yaşındaki çocuğu ile dışarı çıktı.



Kadın, mahallede Tayip Ünsal'a ait bir iş yerine sığındı.



Üzerinde kan bulunan kadını gören Ünsal, esnaftan yardım istedi. Kendisine verilen kıyafetleri giyen kadın, yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Ünsal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.A, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



A.A, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.



Yaralama suçundan hakkında işlem yapılan S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'KORKU İÇİNDE GELDİ, YARDIMCI OLDUK'



Kadının çıplak halde dükkanına girdiğini ve çok şaşırdığını belirten Tayip Ünsal, "Elinde küçük bir çocuk ve üzerinde kanlar vardı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik, yaralandığını düşündüm. 112'ye haber verdim. Daha sonra polis geldi, bir kişinin de daha ileride yaralı vaziyette yattığını söylediler" dedi.