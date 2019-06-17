Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın (27) DAEŞ üyesi olduğunu belirledi.
Takibe alınan Qasım Ahmet A., kentin en işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Bolu'da DAEŞ operasyonu
DHATürkiye
Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın (27) DAEŞ üyesi olduğunu belirledi.