Bolu’da gıda zehirlenmesi şüphesi

Bolu'da 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Kocaeli'den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen 2 aileden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.



İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.