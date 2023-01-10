Bolu'da içme suyundan ölümün nedeni belli oldu

Bolu'nun Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, geçen yıl Kurban Bayramı ile başlayan süreçte çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ile yetişkinlerin ilk belirlemelere göre, sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı. 148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuz’da hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu.



OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eyüp Ertem'in şebeke suyunda tespit edilen "koli basili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyona bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ertem'in ailesinin "doktor kusuru" bulunduğu yönündeki şikayetine dair de inceleme yapıldı, ancak raporda "tedavi esnasında yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu" aktarıldı.



Ölüm olayının kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı vurgulandı.



Ayrıca, Ertem'in kanında sudaki kirlenmeden kaynaklı "arsenik" görüldüğü, ancak ölüme sebebiyet verecek derecede olmadığı ifade edildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 1 kişi yaşamını yitirirken, 147'si taburcu edilmişti.



Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.