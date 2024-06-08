Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 07 DAY 10 plakalı , Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. (70) olay yerinde hayatını kaybederken, akraba olan Y.Ö, S.Ö, M.Ö, A.Ö, B.Ö, N.Ö, H.Ö, E.Ö, A.Ö. ile olay yerinde tedavisi yapılan bir kişi yaralandı.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan minibüste bulunanların, Adana'dan İstanbul'a hasta yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

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