Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde yangın

Bolu'da sanayi sitesinde metal ürünlerin satıldığı iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde yangın

, gece saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki Yıldırım Metal’de meydana geldi.

Metal ürünlerin satıldığı iş yerindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde yangın - 1

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...