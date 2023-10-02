Bolu’da tanker uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mudurnu-Akyazı karayolunda seyreden Levent Çelik (45) yönetimindeki 41 FJ 845 plakalı tanker, Bekdemirler köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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