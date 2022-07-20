Bolu'da zehirlenme şüphesi: 36 kişi tedavi altında

Bolu'nun Yuva köyünde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı artıyor.

Hastaneye kaldırılan 71 kişiden 35'i taburcu oldu.

Bolu ve şehir dışına sevk edilen çoğu çocuk 36 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden tedavisi süren hastalara ilişkin bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishal ile ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir" denildi. İlk hastanın 16 Temmuz Cumartesi günü geldiği belirtildi.

Hastaların yaşlarının 3 ile 15 arasında değiştiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta çocuk nefroloji servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedeninine yönelik araştırmalar devam etmektedir."



İNCELEMELER SÜRÜYOR



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı. Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Numunelerin incelemesi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor. Depoya kurban atıkları karıştığı iddia edilmişti. Ancak ilk incelemelerde depoda kurban atığı tespit edilmedi.



Araştırılan diğer ihtimal ise sel sularının içme suyu şebekesine karışışmış olmadı. İncelemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

DEPODA TEMİZLİK



Diğer taraftan zehirlenmelerin kaynağı olduğu sanılan su deposundan alınan numuneler inceleniyor. Ayrıca söz konusu depo boşaltılarak kimyasal maddelerle temizlik yapıldı.

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VALİLİKTEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yuva köyünde bazı çocuklarda ve yetişkinlerde görülen karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili 16 Temmuz'dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından Yuva köyünde araştırma başlatılarak su deposu ve şebeke suyundan numune alındığı aktarılan açıklamada, şikayetlerin gıda kaynaklı olma ihtimali doğrultusunda Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğünce gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrollerin yapılarak klorlama çalışmalarının tekrarlandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü'nce zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran tüm vatandaşlar için tetkik, tedavi, takip ve filyasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar Bolu'daki hastanelere zehirlenme şüphesiyle başvuran 71 vatandaştan 36'sının tedavisine devam edildiği 35'inin ise taburcu edildiği duyuruldu.

Sağlık taramasının düzenli olarak sürdüğü belirtilen açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı salgın denetim ekiplerince de Yuva köyündeki tahkikatın yürütüldüğü bildirildi.