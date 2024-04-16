Bor nedir, ne için kullanılır? Bor kullanım alanları

İNSANLAR BORUN ETKİSİNE NASIL MARUZ KALIRLAR?



Borun insan vücuduna doğal olarak yiyecek ve içeceklerle ağız yoluyla, tozlarla solunum, krem ve ilaçlarla deri yoluyla girmektedir. İnsanlar üzerinde yapılan sınırlı çalışmalar borun kalsiyum, bakır, magnezyum, azot, glikoz ve trigiliseritler gibi yaşam sürecinde önemli olan pek çok bileşenin kullanılması ve metabolizmasında etkin roller üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu rollerinden dolayı çeşitli vücut bölümlerinin (iskelet,beyin ve kan) yapılarını yada fonksiyonlarını etkileyebilmektedirler.



- Bor yataklarından zengin havzalardaki yer altı ve yerüstü sularını içerek ve kullanarak.



- Bor yoğunlukları yüksek yiyecek ve içecekleri alarak.



- Ocak ve fabrikalarda çalışarak.



- Sabun, deterjan gibi temizleyici ve beyazlatıcılarla güzellik malzemesi ve benzeri maddeleri yapan yerlerde çalışarak veya bu tür ürünleri kullanarak. Bor her yerde bulunduğundan bor etkisinde kalmada sınır çekilemeyeceği kabul edilecektir.



Bor İnsan Vücuduna Genellikle Hangi Yollardan Girebilir?



- Yiyecek ve içeceklerle ağız.



- Tozların burundan dolmasıyla solunum.



- Deri yolu ile ciltten.



Eğer yara-bere yoksa deriden ya hiç veya pek az emilir, sulu çözelti uygulandığında deriyi daha çabuk geçer ki o taktirde egzama ve psoriazis gibi rahatsızlıkların tedavisinde yararlanılmaktadır. Solunan tozların bir kısmı burun kıllarıyla tutulup sümükle atılır. Yani soluk borusundan geçecek miktarda önemli sayılmaz. Ağız ve burun vücuda bor elementinin girdiği temel yoldur.

