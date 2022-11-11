 Borçka’da ilçe merkezine inen ayı paniğe neden oldu - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Borçka’da ilçe merkezine inen ayı paniğe neden oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde aç kalan ayı gece mahalleye indi. Caddede görülünce paniğe neden olan ayı mahalle arasında gözen kaybolunca polis, vatandaşlar eşliğinde mahallede ayı aradı.

Borçka’da ilçe merkezine inen ayı paniğe neden oldu

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde insanlara ve sokak köpeklerine aldırış etmeden dolaşan ayıyı görenler panik yaşadı. 

Vatandaşlar bir süre ayıyı takip etse de, ayı gözden kaybolunca gecenin karanlığında el feneri eşliğinde polis ekipleri ve vatandaşlar mahallede ayı aramaya başladı.

Uzun süre aranan ayıdan bir iz bulunamazken, mahalle sakinleri gece nöbet tutmaya karar verdi.

Borçka’da ilçe merkezine inen ayı paniğe neden oldu - 1

Mahalle sakinlerinden Kerim Kara, hayvanla göz göze geldiğini ifade ederek, “Ayıyı gördüm, çok büyüktü, kovalamaktan başka bir şey yapamadık. Bir anda gözden kayboldu. Bir yere saklanmış olma ihtimaline karşı sabaha kadar bahçede nöbet tutacağız” dedi.

Sinan Büyük ise, “Mahallede arıcılık yapan arkadaşlar var. Onlar arılarını bu bölgeye bırakıyor. Büyük ihtimal bala gelmiştir. Ormanlarda yiyecek bulamayan ayılar mecbur şehre iniyor” ifadelerini kullandı.

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