Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde iki arkadaşın borç kavgası cinayetle bitti. Batuhan Edis isimli kişi, tartıştığı arkadaşı Onur Arıca’yı bıçak ve baltayla öldürdü.

Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü

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’de bir kişi borç nedeniyle kavga ettiği arkadaşını öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi’ndeki Aziz Çavuş Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca’nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdü - 1 Onur Arıca

Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kaçan şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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