Boş arazide otomobil yangını

Yangın saat 04.00 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Şeker Plajı mevkiinde meydana geldi.

Boş araziden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler arazide park halinde bırakılan ve yakınında kimsenin bulunmadığı O.K.’ye ait otomobilin yandığını tespit etti.