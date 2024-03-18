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Boş arazide otomobil yangını

Burdur’da boş araziye bırakılan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Boş arazide otomobil yangını

saat 04.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi Şeker Plajı mevkiinde meydana geldi.

Boş araziden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler arazide park halinde bırakılan ve yakınında kimsenin bulunmadığı O.K.’ye ait otomobilin yandığını tespit etti.

Boş arazide otomobil yangını - 1

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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