Boşandığı eşi ve sevgilisiyle yolda karşılaştı: Keser ve tornavidalı kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G., sevgilisi Mücahit A ve Mücahit A.'nın babası Yılmaz A.(48) ve kardeşi M.A. (16) ile yolda karşılaştı.



Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.A., Ali D.'nin başına keserle vurup yaraladı. Ali D. de tornavida ile M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı.Ardından kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşmak isteyen G., Mücahit A. ile kavgada yaralanan Yılmaz A. ve M.A.'yı yakaladı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G. ve Mücahit A. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.