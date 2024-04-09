Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Samsun'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Eşi İsmail Y. (70) tarafından sokakta tabancayla göğsünden ve başında vurularak ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Yıldız Y, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta 7 Nisan'da, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşamış, tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaralamıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ



Kaçan İsmail Y'yi arayan ekipler zanlının evinde aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirlemiş, yaralı karı koca faklı hastanelere kaldırılmıştı.



Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

