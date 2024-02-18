Boşanma aşamasındaki eşini önce boğdu sonra gömdü

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Biga ilçesinde Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.



Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Gizem'i otomobil ile alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu.



Daha sonra şüpheli, cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.



GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ



Çalışma başlatan polis, Gizem'in Lapseki'de bir otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, Fırat Yıldızhan ifadesinde, cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, sabah saatlerinde Gizem'in cansız bedenine ulaştı.

Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderilirken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.