Boşanma aşamasındaki eşini tüfeğin dipçiğiyle yaralayıp, rehin aldı

Karaman’da boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan A.T. isimli kişi, eşini evde rehin aldı.



Olay, gece saat 00.15 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi’ndeki Molla Fenari Caddesi’nde bulunan bir evde yaşandı.



İddiaya göre, boşanma aşamasında olan F.D. ile eşi A.T. arasında tartışma çıktı.



Çıkan tartışmanın ardından A.T. eline aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle eşini başından yaraladı.



Komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri evin penceresinden A.T.’nin elindeki pompalı tüfeği fark etti.



Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ikna çabasının ardından A.T. eşi F.T.’yi dışarıya gönderdi.



F.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Pompalı tüfekle birlikte polise teslim olan A.T., eşinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.