Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu

Rize'de Ömürcan Civelek (31), boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek (30) ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'ı (38) silahla vurup yaraladı.



Olay, dün akşam saatlerinde Fındıklı ilçesinin Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.

Ömürcan Civelek, bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a gittikleri düğün salonunun önünde tabancayla ateş edip, kaçtı.

Bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın ve ağabeyi, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli saldırgan da polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

