Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi kadın vuruldu

Isparta'da, mevsimlik işçi Özlem Ö., boşanma aşamasında olduğu A.Ö. ile tartıştıktan sonra yanlarına gelen Y.B. tarafından tabancayla vuruldu. Özlem Ö., ağır yaralanırken, kaçan 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

Haberler - DHA 28.06.2022 - 10:10

Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan mevsimlik işçi kadın vuruldu

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'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan 22 yaşındaki kadın, o sırada yanlarına gelen bir şüpheli tarafından vuruldu.

Olay, dün Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde meydana geldi.

Köyde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Özlem Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi A.Ö. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası çiftin yanına gelen Y.B., Özlem Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Özlem Ö., ağır yaralanırken, A.Ö. ile Y.B. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Özlem Ö., ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Özlem Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

A.Ö. ve Y.B. ise Afyonkarahisar'da durdurulan araçta yakalanarak, gözaltına alındı.

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