Bosna Hersek'in ilk altın zambaklı bayrağı Tarih Müzesi'nde

İmamovic, bayrağı hemen Devlet Başkanlığı Binası'na getirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:



"Orada eski Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Ejub Ganic ve birçok kişinin olduğunu hatırlıyorum. Bayrağı getirdiğimizde ve açtığımızda herkes çok sevindi. Ganic bunu hemen Başkanlık binasının penceresinin altına yerleştirmemde bana yardımcı oldu. Böylesine zorluk dolu günlerde, yeni Bosna Hersek'in sembolü olan yeni bayrağı görmenin tüm bu zorlukları yaşayan Saraybosnalılar için ne anlama geldiğini bir düşünün."



Ülkedeki savaşta Devlet Başkanlığı Binası'nda ancak 15 gün dalgalanan bayrağın, havan topu saldırılarında hasar gördüğünü belirten İmamovic, "Bayrağın bugün olduğu gibi tarihi bir değere sahip olacağını biliyordum. Onu sardım ve savaş sırasında evimde sakladım. Savaş sona erdiğinde onu Bosna Hersek Tarih Müzesi'ne teslim ettim ve adeta oradaki ilk eser oldu." diye konuştu.



İmamovic, "Bayrak şimdi burada, karşımızda ve ona baktığımda içimdeki duygular uyanıyor, bunca yıl sonra ona yeniden dokunacağım. Orta Çağ'da hiçbir Avrupa ülkesinde zambak, Bosna'da olduğu kadar özel ve kamusal yaşamın her alanında, parada, mücevherlerde, kitaplarda, mezar taşlarında bu kadar kullanılmamıştı." dedi.

"BU BAYRAK HER ZAMAN BOSNA HERSEK'İ SEVENLERİN KALBİNDE OLACAK."



Altın zambak sembolünün 1998'de kaldırıldığını dile getiren İmamovic, "Büyük bir hata yapıldı ama aynı zamanda, öncelikle Bosna ve Hersek'teki çok sayıda insana, aynı zamanda kendilerini Bosnalı ve Hersekli olarak gören herkese karşı da bir adaletsizlik yapıldı." değerlendirmesinde bulundu. İmamovic, altın zambaklı bayrağın, herhangi bir dini ya da etnik grubu değil tüm halkları temsil ettiğini belirterek, bayrağın kendini ülkeye, kültüre ve geçmişine ait gören insanların simgesi olduğunu söyledi.



Bayrağın bir gün Bosna Hersek'te yeniden dalgalandırılacağına inandığını kaydeden İmamovic, "Bu bayrak her zaman Bosna Hersek'i sevenlerin kalbinde olacak." ifadesini kullandı. Bağımsızlık referandumunda kullanılan oyların yüzde 99,44'ü "evet" oldu

Yugoslavya ülkesi Hırvatistan'ın 1991'de bağımsız olmasının ardından büyük oranda Sırpların kontrolünde bulunan Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ile Hırvat güçleri arasında başlayan çatışmalar, komşu Bosna Hersek'e de sıçradı.



JNA, Bosna Hersek sınırları içinde kalan ancak nüfusunun çoğunluğunu Hırvatların oluşturduğu Ravno'ya saldırdı. Yugoslavya'nın bölünmesini kendi lehine kullanmak isteyen Bosnalı Hırvatlar ve Sırplar da ülke topraklarını aralarında pay etmek istedi.

