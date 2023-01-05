Bostancı-Dudullu Metrosu ne zaman açılacak? İşte Bostancı-Dudullu Metro durakları (güzergahları)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu kullanıma açılacak.



AÇILIŞ NE ZAMAN?



14,3 km uzunluğunda, 13 istasyonu bulunan Anadolu Yakası'nın Kuzey Güney aksında raylı sistem entegrasyonunu sağlayacak, yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.





BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN GÜZERGAHI



Bostancı

Emin Ali Paşa

Ayşekadın

Kozyatağı

Küçükbakkalköy

İçerenköy

Kayışdağı

Mevlâna

İmes

Modoko-Keyap

Dudullu

Huzur

Parseller