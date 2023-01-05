Bostancı-Dudullu Metrosu ne zaman açılacak? İşte Bostancı-Dudullu Metro durakları (güzergahları)

İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu'nun açılışı için geri sayım sürüyor. Peki, Bostancı-Dudullu Metrosu ne zaman açılacak? İşte Bostancı-Dudullu Metro durakları (güzergahları)

Bostancı-Dudullu Metrosu ne zaman açılacak? İşte Bostancı-Dudullu Metro durakları (güzergahları)

Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu kullanıma açılacak.

AÇILIŞ NE ZAMAN?

14,3 km uzunluğunda, 13 istasyonu bulunan Anadolu Yakası'nın Kuzey Güney aksında raylı sistem entegrasyonunu sağlayacak, yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek Bostancı-Dudullu Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Bostancı-Dudullu Metrosu ne zaman açılacak? İşte Bostancı-Dudullu Metro durakları (güzergahları) - 1

BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN GÜZERGAHI

Bostancı
Emin Ali Paşa
Ayşekadın
Kozyatağı
Küçükbakkalköy
İçerenköy
Kayışdağı
Mevlâna
İmes
Modoko-Keyap
Dudullu
Huzur
Parseller

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