BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

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Sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında indirim yapıldı.



BOTAŞ, Mart ayı doğalgaz satış fiyat tarifesini açıkladı. 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere sanayi kuruluşlarının kullandığı doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,95 ile yüzde 26,12 arasında indirim yapıldı.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 20 indirim yapıldı. Böylece 2022 yılının Ekim ayından bu yana sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 40,53 ile yüzde 54,53 arasında indirim yapılmış oldu.

BOTAŞ açıklamasında, konutlarda kullanılan doğalgazın Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en ucuz Türkiye'de olduğunu belirtti.