BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ, mart itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı

BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

Son dakika haberi! 

Sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan fiyatında yapıldı.

BOTAŞ, Mart ayı doğalgaz satış fiyat tarifesini açıkladı. 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere sanayi kuruluşlarının kullandığı doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,95 ile yüzde 26,12 arasında indirim yapıldı.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 20 indirim yapıldı. Böylece 2022 yılının Ekim ayından bu yana sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 40,53 ile yüzde 54,53 arasında indirim yapılmış oldu.

BOTAŞ açıklamasında, konutlarda kullanılan doğalgazın Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en ucuz 'de olduğunu belirtti.

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