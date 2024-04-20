Boykot çağrısı Beyoğlu'nda karşılık bulmadı: "Turist olmasa bittik"

Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlara tepki göstermek isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulunmuştu.

Tepkilerini restoran ve kafelere gitmeyerek göstermek isteyenler, hafta sonunu kapsayan boykot çağrısına uyarak dışarıda yemek yemeyeceklerini ve sipariş vermeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı. İstanbul'un en yoğun bölgelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'nde ise sağanak yağışa rağmen kalabalık vardı.

Restoran ve kafelerdeki yoğunluk dikkat çekti. Boykot çağrısının karşılık bulmadığı Beyoğlu'nda bazı restoranların girişinde kuyrukların oluştuğu da görüldü. Mekan sahipleri ve işletmeciler fiyatların artan maliyetlerden kaynaklandığını söylerken bazı müşteriler ise boykotun çözüm olmadığını, işletmecilere geri adım attırmayacağını söyledi.



"TURİST OLMASA BİTTİK"



İstiklal Caddesi'nde restoran işleten Sinan Güler, "Bizim burada boykot yok, kalabalık ve herkes memnun. Fiyatlarımız orta düzeyde. Boykot gereksiz, ne için boykot yapılacak anlamadım. Fiyat yüksekliği varsa önce buradaki mal sahiplerini boykot etmeleri lazım. Fiyatların aşağı çekilmesi için doların, petrolün öncelikle aşağı inmesi lazım dedi. İşletme sahiplerinin ayakta kalabilmek için fiyatları yükseltmek zorunda olduğunu söyleyen işletmeci Raif Şok ise, Mallar zamlanıyor, esnaf ne yapsın oda zam yapıyor. Çünkü maaşları vermesi lazım, elektrik ödemesi lazım, doğalgazı ödemesi lazım, kira ödemesi lazım, bir sürü masraf var. Bizde zam yapmak istemiyoruz. Taksim'de mekanlar dolu, parası olan yiyor. Parası olmayan yiyemiyor. Burada şu an bizi turist idare ediyor. Turist olmasa bittik." diye konuştu.