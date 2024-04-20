"Böyle yürüyemezsin" deyip döverek hastanelik ettiler

Adana'da Ahmet Ataç, yolda yürürken karşılaştığı muhtarlık seçimleri nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından "Böyle yürüyemezsin" denilerek dövüldü. Hastaneye kaldırılan Ataç, darp raporu alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.

"Böyle yürüyemezsin" deyip döverek hastanelik ettiler

'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde Ahmet Ataç (45), iddiaya göre dün saat 19.00 sıralarında muhtarlık seçimlerinde husumetli olduğu 3 şüpheliyle yolda karşılaştı.

Gruptaki kişilerden biri "Böyle yürüyemezsin" deyince taraflar arasında tartışma çıktı.

TEKME TOKAT DAYAK

3 kişi, Ataç'ı yere yatırıp, tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Ataç, çevredekilerin müdahalesiyle 3 şüphelinin elinden kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Ahmet Ataç'ı hastaneye kaldırdı.

"Böyle yürüyemezsin" deyip döverek hastanelik ettiler - 1

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu verilen Ataç, şüphelilerden şikayetçi oldu. Ataç ifadesinde, "Önce arkadan gelip bana fiziki müdahalede bulundular. Daha sonra yere yatırıp tekme tokat dövdüler. Birisi de boğazıma silah dayadı. Olay yerine gelen eşime de şiddet uyguladılar. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Yüce adalete güveniyoruz." dedi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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