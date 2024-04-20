"Böyle yürüyemezsin" deyip döverek hastanelik ettiler

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU



Darp raporu verilen Ataç, şüphelilerden şikayetçi oldu. Ataç ifadesinde, "Önce arkadan gelip bana fiziki müdahalede bulundular. Daha sonra yere yatırıp tekme tokat dövdüler. Birisi de boğazıma silah dayadı. Olay yerine gelen eşime de şiddet uyguladılar. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Yüce adalete güveniyoruz." dedi.



Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin