Böylesini ilk kez duyacaksınız! Sınavdan 1 saat önce okulun önüne gelmesine rağmen YKS'ye giremedi

YKS heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Böylesini ilk kez duyacaksınız! Sınavdan 1 saat önce okulun önüne gelmesine rağmen YKS'ye giremedi

genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15 te başladı. 15 dakika önceden kapıların kapandığı sınava her sene olduğu gibi bu sene de geç kalanlar oldu.

Sınav yeri, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, sınava geç kaldı.

Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" diyerek karşılık verdiği görüldü.

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