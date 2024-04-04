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Bozcaada trafiğine bayram tatili ayarı

Ramazan Bayramı tatili yaklaşıyor. Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine bayram tatili ve devamındaki hafta sonunda kamyon, TIR ve iş makinelerinin girişi yasaklandı.

Bozcaada trafiğine bayram tatili ayarı

’nin Bozcaada ilçesine, Ramazan Bayramı ve devamındaki hafta sonunda kamyon, TIR ve iş makinelerinin geçişleri yasaklandı, otobüs ve midibüslere kısıtlama getirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, İl Trafik Komisyonunun, Geyikli-Bozcaada feribot hattında 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününe kadar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu tarihlerde adaya kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişinin yasaklandığı ifade edildi.

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