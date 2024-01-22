Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor

Kuzey Ege’de iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferleri yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen feribot seferleri, bugün de poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor

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’nin Kuzey Ege’deki ve ilçelerinde etkili olan nedeniyle bölgeye ulaşım durdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada, Geyikli - Bozcaada ve Kabatepe - Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor - 1

Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli - Bozcaada ve Kabatepe - Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

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