Bozcaada ve Gökçeada’ya 2 gündür sefer yapılamıyor

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bölgeye ulaşım durdu.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’den yapılan açıklamada, Geyikli - Bozcaada ve Kabatepe - Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli - Bozcaada ve Kabatepe - Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.