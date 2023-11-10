Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

’de yarın, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe’den saat 07.00’de sefer yapılacak.

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