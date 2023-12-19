Bozcaada'daki şüpheli ölüm sonrası erkek arkadaşı tutuklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kadının uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin şüpheli sıfatında olan erkek arkadaşı tutuklandı.

Bozcaada'daki şüpheli ölüm sonrası erkek arkadaşı tutuklandı

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ya arkadaşlarıyla tatil yapmak için gelen Yeşim Demir'in (39), 6 Temmuz'da gün batımını izlemek üzere gittiği Polente Burnu'nda 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan düşmesi üzerine soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı olduğu belirtilen N.G, Sakarya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.

N.G, Ezine Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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