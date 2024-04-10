'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Tunceli ve Şırnak'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucusu timleri, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle 'Bozdoğan-23' operasyonları gerçekleştirildi. Aliboğazı, Cudi Dağı ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 9 havan mühimmatı, 239 kilogramlık bin 493 adet patlayıcı, 2 anti-tank mühimmatı ve sevk fişeği, 4 EYP (el yapımı patlayıcı) ve EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 31 mekanik fünye, 57 pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan), RPG-7 roketatar, savunma tipi el bombası (parça tesiri yüksek), AK-47 piyade tüfeği, 237 adet PKM, AK-47 ve BKC fişeği ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı" dedi.



Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.