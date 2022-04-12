Bu sene hac olacak mı? (Diyanet 2022 hac kura çekimi ne zaman?)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ve umre ziyaretleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

Erbaş, şöyle konuştu:



“Suudi Arabistan’da hac ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Dün itibariyle Suudi Arabistan devleti Hac Bakanlığı 2022 yılında yurt dışından ve yurt içinden bir milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde, bir başlangıç. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yani ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik. 2020 yılı haccı için onlar bekliyorlar. Şu anda kurası çekilmiş hacılarımız sırasıyla bu haktan istifade edecekler inşallah. Bu gece sahurda da Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye’deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye’den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı.

Ramazan’dan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız.”

HAC KURA ÇEKİMİ YAPILACAK MI?



Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti.