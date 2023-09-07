BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte BUDO'da iptal edilen sefer saatleri...

BUDO'da sefer iptalleri

Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.30'daki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

BUDO'nun saat 16.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 17.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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