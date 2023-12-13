Buğra Gökce kimdir? İşte İzmir BB Belediye Başkan Adayı Buğra Gökce'nin biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Buğra Gökce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. İşte, Buğra Gökce hakkında bilgiler...



BUĞRA GÖKCE KİMDİR?



Buğra Gökce, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında Lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.



2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi.

2006-2007 yıllarında Oda’nın Genel Başkanlığı görevini yaptı. 2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı.



2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı.



2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı.



1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.



2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi’nde görev yapmaya başladı.



2010-14 yıllarında bu Belediye’de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.



2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı.



Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı’na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökce, Merkezi İş Alanları, Ofis Kullanımlarının yer seçimi, Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir.2016 yılı Eylül’ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökce; İzmir’de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu.



1 Haziran 2022 itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.



Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin yanında 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren İETT Genel Müdürü görevini üstlendi.



