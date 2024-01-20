Bugün gündemde neler var? (20 Ocak 2024 gündemi)

Anadolu Ajansı, 20 Ocak 2024'te Türkiye, ekonomi ve spor gündeminde beklenen gelişmeleri, gündemdeki haberleri derledi.

Bugün gündemde neler var? (20 Ocak 2024 gündemi)

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seracılık Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme programı dolayısıyla İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirilecek.

(Ankara/İstanbul/12.19) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme süreci takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Erzurumspor FK-Bodrum FK, Boluspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Bolu/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 21. hafta, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ikişer maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig'de 16. hafta 1. Grup'ta 1, 4. Grup'ta 3 müsabakayla başlayacak.

5- Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet müsabakalarıyla başlayacak.

(Manisa/13.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Çankaya Üniversitesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve ÇBK Mersin-Nesibe Aydın müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/Kocaeli/15.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Şırnak/14.00/Ordu/15.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u ağırlayacak.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00) (Fotoğraflı)

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