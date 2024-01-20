Bugün gündemde neler var? (20 Ocak 2024 gündemi)

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ FİNANS



1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seracılık Çalıştayı'na iştirak edecek.



(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.



(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme programı dolayısıyla İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirilecek.



(Ankara/İstanbul/12.19) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme süreci takip ediliyor.



(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Erzurumspor FK-Bodrum FK, Boluspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.



(Erzurum/13.30/Bolu/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)



3- TFF 2. Lig'de 21. hafta, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ikişer maçla başlayacak.



4- TFF 3. Lig'de 16. hafta 1. Grup'ta 1, 4. Grup'ta 3 müsabakayla başlayacak.



5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet müsabakalarıyla başlayacak.



(Manisa/13.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)



6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Çankaya Üniversitesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve ÇBK Mersin-Nesibe Aydın müsabakalarıyla başlayacak.



(Ankara/14.00/15.00/Kocaeli/15.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)



7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.



(Antalya/Şırnak/14.00/Ordu/15.00) (Fotoğraflı)



8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)



9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u ağırlayacak.



(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)



10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.



(Aksaray/14.00) (Fotoğraflı)